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Пенсии-2017: кто останется без повышения
В Украине размер минимальной пенсии в 2017 году вырастет с 1247 грн до 1373 грн.
При этом средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда, составит 2001 грн., передает «Сегодня».
Общий бюджет составит 283,2 млрд грн, при этом 156,2 млрд грн выделит государство, а только более 120 млрд – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).
Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2001,4 грн, что на 269,4 грн больше ожидаемого размера за 2016 год, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда.
Кроме того, в этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в госбюджете, украинцев ждет «осовременивание». По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, пенсии планируют повысить в среднем на 300 грн. пяти миллионам украинцев.
Отметим, пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 грн.) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 грн., и украинцев с пенсиями в 5000 грн. индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 грн. (10,1% от минимальной пенсии).
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, пенсия, повышение
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