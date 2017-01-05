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Погода в Украине станет снежной и ветренной

05.01.2017 09:10
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Погода в Украине станет снежной и ветренной

Синоптики предупреждают о гололедице и риске схода лавин в Карпатах.

На сегодня, 5 января, синоптики прогнозируют в Украину снежную и ветренную погоду. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Снег обещают в северных и центральных областях страны, а также на западе. Кроме того, в Карпатах есть угроза слода лавин.

В Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях, кроме осадков и риска лавин, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Температура воздуха днем составит -1...-3 градуса, ночью -3...-5 градусов.

В центре и на севере Украины на дорогах ожидается гололед. Днем температура воздуха составит -1...+1 градус, ночью -3...-5 градусов. В Киеве ожидается снег при 0...+2 градусов днем и -2...-4 градусов ночью. 

Гололед также ожидается в восточных областях. Также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях сниноптики прогнозирует снег с дождем и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Дневная температура составит -1...+1 градус, ночная до -3...-5 градусов.

В южных облстях и в Крыму ожидается штормовой ветер – до 15-20 метров в секунду – и снег с дождем. На дорогах гололед. Днем температура воздуха составит +2...+4 градуса, ночью -1...-3 градуса.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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