Розенко: в 2016 году остатки от субсидирования достигли 12 миллиардов

05.01.2017 16:50

Павел Розенко, вице-премьер Украины, сообщил о том, что из суммы, выделенной в прошлом году на субсидирование услуг ЖКХ, остались 12 миллиардов гривен, однако рано говорить о монетизации субсидий.



Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, Розенко подчеркнул, что нужно для начала выяснить, как и из чего формируются эти суммы. «К концу прошлого отопительного сезона висит остаток в 12 миллиардов. Почему так произошло? Просто мы сознательно завысили нормативы потребления, чтобы украинцы жили спокойно. Позже норму оптимизировали, и сейчас она является оптимальной. Ее будут фиксировать и на следующие отопительные сезоны», заявил Розенко. По его словам, в этом отопительном сезоне заметно выросло потребление газа, поскольку эта зима холоднее прежней, поэтому о формировании остатков субсидий говорить еще рано – нужно дождаться хотя бы конца февраля.



Напомним, что ранее Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», заявлял о том, что уже весной этого года может начаться монетизация субсидий. Украинцам могут начать возвращать средства, сэкономленные на коммунальных услугах.

Источник: replyua.net.