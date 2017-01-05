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Розенко: в 2016 году остатки от субсидирования достигли 12 миллиардов
Павел Розенко, вице-премьер Украины, сообщил о том, что из суммы, выделенной в прошлом году на субсидирование услуг ЖКХ, остались 12 миллиардов гривен, однако рано говорить о монетизации субсидий.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, Розенко подчеркнул, что нужно для начала выяснить, как и из чего формируются эти суммы. «К концу прошлого отопительного сезона висит остаток в 12 миллиардов. Почему так произошло? Просто мы сознательно завысили нормативы потребления, чтобы украинцы жили спокойно. Позже норму оптимизировали, и сейчас она является оптимальной. Ее будут фиксировать и на следующие отопительные сезоны», заявил Розенко. По его словам, в этом отопительном сезоне заметно выросло потребление газа, поскольку эта зима холоднее прежней, поэтому о формировании остатков субсидий говорить еще рано – нужно дождаться хотя бы конца февраля.
Напомним, что ранее Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», заявлял о том, что уже весной этого года может начаться монетизация субсидий. Украинцам могут начать возвращать средства, сэкономленные на коммунальных услугах.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, ЖКХ
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