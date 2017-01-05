Савченко заступилась за «Беркут» на Майдане

05.01.2017 10:48

Народный депутат Надежда Савченко призналась, что понимала «Беркут» на Майдане.

Такое заявление она сделала в эфире «Эхо Москвы».

Савченко говорит, что приняла решение быть на Майдане, но не понимала, что там делать каждую секунду: «Дрова рубить, кого-то защищать или бежать за аптечкой». Нардеп подчеркивает, что понимала только одно — что является военнослужащим, который должен защищать народ. И милиция, и протестующие, говорит Савченко, — люди.

«Я, как человек системы, военной какой-то структуры, я больше понимала тот же «Беркут», — комментирует народный депутат. По ее словам, у «Беркута» был приказ, но народ этого не понимал. Также она сравнила поведение «Беркута» с нынешней ситуацией в армии. В обоих случаях – когда «Беркут» нападал, когда армия стоит и ждет – есть приказ.

Савченко также вспомнила моменты, когда лично защищала правоохранителей на Майдане. «Есть видео, где я стояла, когда останавливала, когда нападали ребята, то есть забрасывали… Причем, не «Беркут», а ВВшников, то есть внутренние войска, молодых ребят. Тем по 17-18, тем (кто забрасывал, — прим.ред.) столько же», — говорит она. При этом она согласна, что в «Беркуте» были люди совершенно разные, «были и нормальные ребята».

Источник: politeka.net.