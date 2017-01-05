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Стал известен победитель в борьбе Порошенко с олигархами
Президент Украины Петр Порошенко пытается разоружить украинских олигархов, превращая их в обычных бизнесменов.
Как Politeka рассказал политический эксперт Николай Давыдюк, таким образом глава государства хочет гарантировать себе избрание на второй срок.
«Порошенко начал формальную деолигархизацию. В финале этой истории должен остаться только один олигарх – это он сам. Всех остальных он будет пытаться разоружить и сделать из них простых бизнесменов, не особо влияющих на политику. Или хотя бы ограничить влияние. Для него это – личная цель, которая, по его мнению, поможет переизбраться на второй срок», — отметил он.
Также Давыдюк напомнил, с учетом чьей поддержки Порошенко был избран президентом.
«Следует напомнить, что свой первый срок он получил благодаря консенсусу олигархов. Они его поддержали как более понятного для самих себя. И это не удивительно, ведь Порошенко был в их тусовке», — подчеркнул он.
Напомним, по неподтвержденным данным, Порошенко принял решение не ехать на традиционный «украинский ланч» в Давосе, который организовывает фонд Виктора Пинчука.
Ранее на сайте издания The Wall street Journal была опубликована статья Пинчука, в которой он рассказывает, почему Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также предлагает согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
Фото: Newstes
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, борьба, олигархи, Порошенко
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