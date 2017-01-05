Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку

05.01.2017 13:16

Президент України Петро Порошенко відмовився брати участь у традиційному «українському ланчі», організацією якого займається фонд олігарха Віктора Пінчука.

Про це у четвер, 5-го січня, повідомляє видання «LB.ua», посилаючись на власні джерела у Міністерстві закордонних справ, передає replyua.net.



За даними агентства, таке рішення глава держави прийняв відразу після того, як дізнався про публікацію статті Пінчука у «The Wall Street Journal» щодо «дієвих компромісів, які допоможуть врегулювати ситуацію на Донбасі». «У президента Порошенка буде власна програма в Давосі, яка не включає в себе ланч у Віктора Пінчука. Після його слів, які фактично прирівнюються до капітуляції України перед агресором, президент України вважає неповагою до себе відвідувати подібні заходи», - повідомило джерело.



В той самий час на свій сторінці в соціальній мереж користувач на ім’я Олексій Давиденко вважає, що тепер замість Порошенка на обід до Пінчука прийдуть Захарченко, Плотницький та Аксьонов (самовизнані лідери «ДНР», «ЛНР» та окупованого Криму відповідно – ред.). як повідомлялося раніше, у свій статті для американського журналу Пінчук запропонував України здати Крим та відмовитися від інтеграції з ЄС на НАТО задля врегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: replyua.net.