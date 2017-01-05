- В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен14:35
- Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку13:16
- «Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»13:05
- Американский дипломат предлагает "узаконить" оккупацию Крыма Россией - США готовы помочь12:01
- В украинской политике может появиться еще один грузинский специалист11:35
- «Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск11:23
- Савченко заступилась за «Беркут» на Майдане10:48
- Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину10:38
- Как Высший совет правосудия изменит жизни судей10:05
- В Украине появится дешевое топливо09:40
Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку
Президент України Петро Порошенко відмовився брати участь у традиційному «українському ланчі», організацією якого займається фонд олігарха Віктора Пінчука.
Про це у четвер, 5-го січня, повідомляє видання «LB.ua», посилаючись на власні джерела у Міністерстві закордонних справ, передає replyua.net.
За даними агентства, таке рішення глава держави прийняв відразу після того, як дізнався про публікацію статті Пінчука у «The Wall Street Journal» щодо «дієвих компромісів, які допоможуть врегулювати ситуацію на Донбасі». «У президента Порошенка буде власна програма в Давосі, яка не включає в себе ланч у Віктора Пінчука. Після його слів, які фактично прирівнюються до капітуляції України перед агресором, президент України вважає неповагою до себе відвідувати подібні заходи», - повідомило джерело.
В той самий час на свій сторінці в соціальній мереж користувач на ім’я Олексій Давиденко вважає, що тепер замість Порошенка на обід до Пінчука прийдуть Захарченко, Плотницький та Аксьонов (самовизнані лідери «ДНР», «ЛНР» та окупованого Криму відповідно – ред.). як повідомлялося раніше, у свій статті для американського журналу Пінчук запропонував України здати Крим та відмовитися від інтеграції з ЄС на НАТО задля врегулювання ситуації на Донбасі.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Крым, Порошенко
- Представитель президента в Крыму подал в отставку: "Мне стыдно!" (ВИДЕО)
- ГПУ: Крым вернётся под украинскую юрисдикцию до завершения нового президентского срока
- Янукович встретится с Путиным в июле
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую13:55
- Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»11:10
- "ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов10:25
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО08:42
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»21:20
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО20:50
- В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен14:35
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую13:55
- В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен (видео)13:45
- Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле13:38
- В России вспыхнул пожар на газонефтяной скважине13:22
- Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку13:16
- Если Ле Пен станет президентом Франции: действия Украины13:10
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе