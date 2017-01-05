Транш МВФ: сколько Украина получит в январе

05.01.2017 15:50

Кабинет министров и национальный банк Украины ожидают получить в январе кредит от МВФразмером в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает UBR.

Правительство и Национальный банк уверены, что Украина выполнила все основные условия для получения очередного транша. Средства ожидают получить уже через несколько недель.

«Действительно после утверждения государственного бюджета мы приблизились к получению транша МВФ. Нам необходимо еще несколько решений Кабмина, и потом будем готовиться к заседанию МВФ в конце января», — заявлял министр финансов Александр Данилюк.

Отметим, что в правительстве ожидали сумму 1,8 млрд долларов кредита, однако на сегодняшний день МВФ рассматривает вариант транша лишь 1 млрд долларов. Средства пойдут в резервы НБУ. Окончательно сумма транша, по информации СМИ, будет зафиксирована, скорее всего, после встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.

После корректировки дальнейшего плана реформ, предусмотренных Меморандумом о сотрудничестве, через две-три недели можно будет ожидать решения Совета директоров МВФ о выделении Украине средств. Окончательное решение Совет директоров МВФ примет после визита миссии Фонда в Украину. Таким образом, если транш и будет получен, то в начале февраля.

Как писала Politeka, в начале декабря журналисты насчитали 40 условий МВФ, которые не выполнила Украина. И хоть на сегодняшний день уже можно вычеркнуть несколько из них, к примеру, национализацию ПриватБанка и принятие госбюджета 2017, все же остается ряд невыполненных заданий.

Источник: politeka.net.