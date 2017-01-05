- Транш МВФ: сколько Украина получит в январе15:50
- В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен14:35
- Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку13:16
- «Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»13:05
- Американский дипломат предлагает "узаконить" оккупацию Крыма Россией - США готовы помочь12:01
- В украинской политике может появиться еще один грузинский специалист11:35
- «Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск11:23
- Савченко заступилась за «Беркут» на Майдане10:48
- Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину10:38
- Как Высший совет правосудия изменит жизни судей10:05
Транш МВФ: сколько Украина получит в январе
Кабинет министров и национальный банк Украины ожидают получить в январе кредит от МВФразмером в 1 миллиард долларов.
Об этом сообщает UBR.
Правительство и Национальный банк уверены, что Украина выполнила все основные условия для получения очередного транша. Средства ожидают получить уже через несколько недель.
«Действительно после утверждения государственного бюджета мы приблизились к получению транша МВФ. Нам необходимо еще несколько решений Кабмина, и потом будем готовиться к заседанию МВФ в конце января», — заявлял министр финансов Александр Данилюк.
Отметим, что в правительстве ожидали сумму 1,8 млрд долларов кредита, однако на сегодняшний день МВФ рассматривает вариант транша лишь 1 млрд долларов. Средства пойдут в резервы НБУ. Окончательно сумма транша, по информации СМИ, будет зафиксирована, скорее всего, после встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.
После корректировки дальнейшего плана реформ, предусмотренных Меморандумом о сотрудничестве, через две-три недели можно будет ожидать решения Совета директоров МВФ о выделении Украине средств. Окончательное решение Совет директоров МВФ примет после визита миссии Фонда в Украину. Таким образом, если транш и будет получен, то в начале февраля.
Как писала Politeka, в начале декабря журналисты насчитали 40 условий МВФ, которые не выполнила Украина. И хоть на сегодняшний день уже можно вычеркнуть несколько из них, к примеру, национализацию ПриватБанка и принятие госбюджета 2017, все же остается ряд невыполненных заданий.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш, январь
- Мнение эксперта: Яценюка отправят в отставку после получения денег от МВФ
- Украина получит транш от МВФ до конца первого полугодия
- Украина может получить транш МВФ частями
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Украина ожидает 7 миллиардов долларов от МВФ
- Стабильность зависит от МВФ
- Главарь боевиков сознался в огромных потерях под Авдеевкой16:08
- У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники15:38
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую13:55
- Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»11:10
- "ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов10:25
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО08:42
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- Транш МВФ: сколько Украина получит в январе15:50
- У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники15:38
- З якою метою насправді Путін подружився з Ердоганом15:25
- Елизавета II чуть не погибла от рук собственного охранника15:10
- В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги15:00
- В Китае разработали жаровлагостойкую бумагу14:45
- В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен14:35
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе