У Порошенко ответили на скандальную статью Пинчука

05.01.2017 09:32

Появился официальный ответ администрации президента Украины Петра Порошенко на скандальную статью олигарха Виктора Пинчука, в которой тот предлагал Украине отдать России Крым и простить Донбасс.

Как и статью Пинчука, колонка за подписью заместителя главы АП Константина Елисеева обнародовало влиятельное американское издание Wall Street Journal.

Позиция АП опубликована под заголовком «Уважение к Украине крайне важно, чтобы достичь длительного мира»

Елисеев категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным Пинчуком.

«Не могу согласиться с его призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они только разогревают аппетиты России», — пишет Елисеев.

Он называет три ключевые позиции Украины.

Во-первых, Украина не намерена отступать от пути европейской и евроатлантической интеграции. «Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины», — подчеркнули в АП.

Во-первых, Украине не станет торговать своей территорией, будь то Донбасс или Крым.

«Эти территории не могут быть предметом торговли за мир», — отвечает Елисеев на предложение Пинчука.

«Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле», — добавил он. По мнению АП, «договоренности на условиях России – неправильная политика».

Источник: politeka.net.