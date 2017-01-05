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У Порошенко ответили на скандальную статью Пинчука
Появился официальный ответ администрации президента Украины Петра Порошенко на скандальную статью олигарха Виктора Пинчука, в которой тот предлагал Украине отдать России Крым и простить Донбасс.
Как и статью Пинчука, колонка за подписью заместителя главы АП Константина Елисеева обнародовало влиятельное американское издание Wall Street Journal.
Позиция АП опубликована под заголовком «Уважение к Украине крайне важно, чтобы достичь длительного мира»
Елисеев категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным Пинчуком.
«Не могу согласиться с его призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они только разогревают аппетиты России», — пишет Елисеев.
Он называет три ключевые позиции Украины.
Во-первых, Украина не намерена отступать от пути европейской и евроатлантической интеграции. «Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины», — подчеркнули в АП.
Во-первых, Украине не станет торговать своей территорией, будь то Донбасс или Крым.
«Эти территории не могут быть предметом торговли за мир», — отвечает Елисеев на предложение Пинчука.
«Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле», — добавил он. По мнению АП, «договоренности на условиях России – неправильная политика».
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, скандал, Порошенко
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