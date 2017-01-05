В Кабмине раскрыли зарплату Гройсмана и не только

05.01.2017 08:30

Премьер-министр Владимир Гройсман получает зарплату в размере 35 тысяч гривень в месяц.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Общественное радио.

Такую информацию предоставил в эфире радио госсекретарь кабинета министров Владимир Бондаренко. По его словам, 35 тысяч в месяц — это зарплата, которую получает Гройсман "на руки" со всеми надбавками.

Бондаренко также рассказал и о зарплатах чиновников. По его словам, министры получают примерно так же, как и глава Кабмина, то есть 35 тысяч гривень в месяц. Он отметил, что работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень в месяц, а руководители департаментов — от 12 до 15 тысяч гривень.



Госсекретарь также рассказал, какую зарплату получает сам.

"У меня оклад 13 тысяч гривень. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет — это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения — правительство", — отметил Бондаренко, добавив, что с надбавками он будет получать около 20 тысяч гривень.

Источник: news.online.ua.