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В Кабмине раскрыли зарплату Гройсмана и не только
Премьер-министр Владимир Гройсман получает зарплату в размере 35 тысяч гривень в месяц.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Общественное радио.
Такую информацию предоставил в эфире радио госсекретарь кабинета министров Владимир Бондаренко. По его словам, 35 тысяч в месяц — это зарплата, которую получает Гройсман "на руки" со всеми надбавками.
Бондаренко также рассказал и о зарплатах чиновников. По его словам, министры получают примерно так же, как и глава Кабмина, то есть 35 тысяч гривень в месяц. Он отметил, что работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень в месяц, а руководители департаментов — от 12 до 15 тысяч гривень.
Госсекретарь также рассказал, какую зарплату получает сам.
"У меня оклад 13 тысяч гривень. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет — это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения — правительство", — отметил Бондаренко, добавив, что с надбавками он будет получать около 20 тысяч гривень.
Источник: news.online.ua.
Теги: Донбасс, заработок, Кабмин, Гройсман
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