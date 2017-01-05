В Карпатах за сутки сошли три снежные лавины

05.01.2017 20:10

Снежные лавины остановили транспорт на трассах.

Сегодня на трассу госзначения у села Деловое в Раховском районе сошла снежная лавина - 200 кубометров снега . Об этом сообщает на своей странице в Facebook Укравтодор.

Из-за этого заблокированной оказалась трасса Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

«Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществляется по другой полосе. Путь от снега расчищает фронтальный погрузчик», - говорится в сообщении. Ликвидация последствий схода снежной лавины продолжается.

Это уже третья лавина за последние сутки. Первая сошла вчера в 15:30 на автомобильной дороге местного значения Нересница – Широкий Луг Тячевского района . Из-за этого был перекрыт 12-километровый участок дороги. Сейчас движение восстановлено.

Вторая лавина сошла вчера в 16:40 на автодороге Т-07-20 Межгорье – Колочава – Буштино. Там движение транспорта перекрыто и до сих пор устраняются последствия схода снежной лавины.

Источник: comments.ua.