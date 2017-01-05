- В Кабмине раскрыли зарплату Гройсмана и не только 08:30
- Цена квадратного метра: эксперты растерялись в прогнозе на 2017 год08:02
- В "ПриватБанке" огласили сумму, которую государство выделило на докапитализацию07:41
- Зубрам ищут новый дом.07:27
- Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам22:48
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- "Динамо" в Испании сыграет с китайским "Тяньцзинь Тэда"21:48
- Дело Пашинского: через день после инцидента нардеп покинул страну21:35
- Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии20:00
- Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м19:48
В "ПриватБанке" огласили сумму, которую государство выделило на докапитализацию
Представители крупнейшего в Украине финансового учреждения сообщили, что 28 декабря 2016 года была проведена его докапитализация на 107 млрд грн, передает "Диалог UA".
При этом известно, что максимально допустимый лимит докапитализации составляет 116.8 млрд грн.
Также сообщается, что оставшуюся сумму инвестировать в финансовое учреждение пока не планируют в ближайшее время, но вместе с тем сообщается, что это сделать вполне реально в случае крайней необходимости.
Пресс-служба банка сообщила, что Национальная комиссия по ценным бумагам провела регистрацию выпуска акций "ПриватБанка" на общую сумму 116,8 млрд грн, срок размещения до 24 февраля 2017 года.
"В рамках частного размещения в декабре Минфин Украины оплатил акции ОВГЗ на сумму 64 млрд грн (ценные бумаги с индексированной стоимостью на курс доллара США) с доходностью 6% годовых и 43 млрд грн обычные ОВГЗ с доходностью около 10%", – добавили в "Приват Банке".
Напомним, в СМИ появилась информация, что государство обещает оказывать "ПриватБанку" финансовую помощь.
Источник: dialog.ua.
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, национализация
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»21:20
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО20:50
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов. 14:02
- У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей12:52
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе11:42
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- В Кабмине раскрыли зарплату Гройсмана и не только 08:30
- 50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой08:10
- Цена квадратного метра: эксперты растерялись в прогнозе на 2017 год08:02
- Бездомному бросили монету стоимостью $12 тыcяч07:50
- В "ПриватБанке" огласили сумму, которую государство выделило на докапитализацию07:41
- Зубрам ищут новый дом.07:27
- Почему людям сложно смотреть друг другу в глаза07:12
- В России продают «сладкого Трампа»07:03
- Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США06:45
- Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам22:48
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех