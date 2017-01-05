В "ПриватБанке" огласили сумму, которую государство выделило на докапитализацию

Сумма поддержки национализированного банка приблизилась к максимально допустимой.

Представители крупнейшего в Украине финансового учреждения сообщили, что 28 декабря 2016 года была проведена его докапитализация на 107 млрд грн, передает "Диалог UA".

При этом известно, что максимально допустимый лимит докапитализации составляет 116.8 млрд грн.

Также сообщается, что оставшуюся сумму инвестировать в финансовое учреждение пока не планируют в ближайшее время, но вместе с тем сообщается, что это сделать вполне реально в случае крайней необходимости.

Пресс-служба банка сообщила, что Национальная комиссия по ценным бумагам провела регистрацию выпуска акций "ПриватБанка" на общую сумму 116,8 млрд грн, срок размещения до 24 февраля 2017 года.

"В рамках частного размещения в декабре Минфин Украины оплатил акции ОВГЗ на сумму 64 млрд грн (ценные бумаги с индексированной стоимостью на курс доллара США) с доходностью 6% годовых и 43 млрд грн обычные ОВГЗ с доходностью около 10%", – добавили в "Приват Банке".

Напомним, в СМИ появилась информация, что государство обещает оказывать "ПриватБанку" финансовую помощь.

Источник: dialog.ua.