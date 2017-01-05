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В Украине появится дешевое топливо
В феврале этого года планируется запустить нефтепровод между Кременчугом и Одессой, который не эксплуатировался несколько лет, и такое решение может привести к тому, что Украина начнет получать нефть по низким ценам, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.
Как стало известно, летом прошлого года Украина заключила договоренности с Азербайджаном о прямых поставках нефти, которая будет перерабатываться в нашей стране. В декабре из Азербайджана пришла первая партия черного золота, однако на предприятия оно будет поступать в цистернах по железной дороге. Нефть поступает в участок нефтепровода возле Бродов в цистернах, хотя это дорого, но со временем все окупится.
РФ длительное время блокировала поставки черного золота до Кременчугского НПЗ, считающегося крупнейшим в Украине, однако теперь ситуация начнет меняться. Переработка нефти на территории Украины должна не только привести к снижению цен на топливо, но и к появлению новых рабочих мест, а также к пополнению бюджета. Более того, появится положительный эффект для экологии – уменьшится объем выбросов.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, топливо
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