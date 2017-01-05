Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зубрам ищут новый дом.

05.01.2017 07:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зубрам ищут новый дом.

За 7 лет проживания в заповеднике "Сколевские бескили", что на Львовщине, популяция зубров увеличилась втрое.

Зубр европейский уже несколько десятилетий занесен в Красную книгу Украины. На Львовщине зубры живут в селе Майдан на территории заповедника, и благодаря хорошим условиям их популяция настолько возросла, что животные начали донимать местных, сообщает 24 канал.

Местные хотят создать новый заповедник далеко в горах – более комфортный для диких животных.

Завезли зубров в область в 2009 году в рамках программы по возрождению этих зверей. Тогда из Австрии привезли 11 животных. Теперь их там 28, а все благодаря хорошему уходу.

Летом они живут как обычные дикие звери: ходят по лесу, ощипывают травку, то есть летом они питаются сами. Поэтому встретить зубра в тот период практически нереально, они прячутся высоко в горах.

Зато зимой заповедных животных можно увидеть чуть ли не вплотную. Поэтому есть идея создать туристические маршруты.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, животные, Львовская область, лес
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх