Зубрам ищут новый дом.

За 7 лет проживания в заповеднике "Сколевские бескили", что на Львовщине, популяция зубров увеличилась втрое.

Зубр европейский уже несколько десятилетий занесен в Красную книгу Украины. На Львовщине зубры живут в селе Майдан на территории заповедника, и благодаря хорошим условиям их популяция настолько возросла, что животные начали донимать местных, сообщает 24 канал.

Местные хотят создать новый заповедник далеко в горах – более комфортный для диких животных.

Завезли зубров в область в 2009 году в рамках программы по возрождению этих зверей. Тогда из Австрии привезли 11 животных. Теперь их там 28, а все благодаря хорошему уходу.

Летом они живут как обычные дикие звери: ходят по лесу, ощипывают травку, то есть летом они питаются сами. Поэтому встретить зубра в тот период практически нереально, они прячутся высоко в горах.

Зато зимой заповедных животных можно увидеть чуть ли не вплотную. Поэтому есть идея создать туристические маршруты.

Источник: from-ua.com.