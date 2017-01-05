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Зубрам ищут новый дом.
За 7 лет проживания в заповеднике "Сколевские бескили", что на Львовщине, популяция зубров увеличилась втрое.
Зубр европейский уже несколько десятилетий занесен в Красную книгу Украины. На Львовщине зубры живут в селе Майдан на территории заповедника, и благодаря хорошим условиям их популяция настолько возросла, что животные начали донимать местных, сообщает 24 канал.
Местные хотят создать новый заповедник далеко в горах – более комфортный для диких животных.
Завезли зубров в область в 2009 году в рамках программы по возрождению этих зверей. Тогда из Австрии привезли 11 животных. Теперь их там 28, а все благодаря хорошему уходу.
Летом они живут как обычные дикие звери: ходят по лесу, ощипывают травку, то есть летом они питаются сами. Поэтому встретить зубра в тот период практически нереально, они прячутся высоко в горах.
Зато зимой заповедных животных можно увидеть чуть ли не вплотную. Поэтому есть идея создать туристические маршруты.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, животные, Львовская область, лес
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