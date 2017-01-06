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Александр Пономарев сделал украинцам прекрасный рождественский подарок (ВИДЕО)

06.01.2017 21:42
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Александр Пономарев сделал украинцам прекрасный рождественский подарок (ВИДЕО)

В сети все больше набирает популярность по-настоящему долгожданный подарок от любимого миллионами украинского певца Александра Пономарева – рождественский хит “Христос народився”, сообщает издание "Обозреватель".

Пользователи социальных сетей оказались в восторге: многие благодарят Пономарева за душевный  текст и исполнение, украинцы считают, что эта колядка — действительно на века.

Стоит отметить, что в украинском сегменте Twitter очень много поздравлений с католическим Рождеством сопровождались репостами клипа “Христос народився”.

 



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Рождество, колядки, Александр Пономарев
 
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