Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Что у трезвого на уме... - в Крыму пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг и выкрикивал оскорбления в адрес РФ

06.01.2017 22:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что у трезвого на уме... - в Крыму пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг и выкрикивал оскорбления в адрес РФ

В центре Севастополя российские полицейские задержали мужчину за попытку сжечь флаг Российской Федерации. Об этом пишет "РИА Новости".

Мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти из-за чего сотрудники частной охранной фирмы вызвали наряд полиции.

Согласно информации издания, мужчина оказывал сопротивление при задержании, продолжая выкрикивать оскорбления, после чего нанес несколько ударов полицейскому.

"Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя", - заявили в полиции.


Фото: https://ria.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Крым, мужчина, оскорбление, флаг, власть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх