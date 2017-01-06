Что у трезвого на уме... - в Крыму пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг и выкрикивал оскорбления в адрес РФ

06.01.2017 22:27

В центре Севастополя российские полицейские задержали мужчину за попытку сжечь флаг Российской Федерации. Об этом пишет "РИА Новости".

Мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти из-за чего сотрудники частной охранной фирмы вызвали наряд полиции.



Согласно информации издания, мужчина оказывал сопротивление при задержании, продолжая выкрикивать оскорбления, после чего нанес несколько ударов полицейскому.



"Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя", - заявили в полиции.