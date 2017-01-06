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Как пережить даже самый лютый мороз - советы спасателей (ИНФОГРАФИКА)
В ближайшие дни, с 6 по 8 января, в Украине ожидается существенное понижение температуры, местами до 22 градусов мороза. Также прогнозируются сильные снегопады и метели.
В связи с ухудшением погоды Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала жителям страны рекомендации и советы, которые помогут пережить лютые морозы:
- стараться избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя - то раз в полчаса необходимо заходить в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться;
- долго находясь на открытом воздухе, стоит двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать;
- находясь долго на открытом воздухе время от времени необходимо пить горячий чай, кофе или бульон;
- выходить на улицу следует хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе быстрее;
- одеваться следует так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло;
- не стоит забывать о перчатках и шарфе. Лучший вариант - перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза;
- в ветреную погоду открытые участки тела желательно смазывать специальным кремом. Кроме того, не рекомендуется носить на морозе металлические в том числе золотые и серебряные, украшения.
Также спасатели дали советы, которые пригодятся в случае обморожения. В ГСЧС рекомендуют:
- умыться холодной водой;
- осторожно растереть обмороженный участок;
- выпить что-нибудь теплое и закутаться в плед.
Фото: https://www.google.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, мороз, советы, МЧС
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- Украинские саперы обезвредили в районе канала "Северский Донец - Донбасс" три взрывных устройства (ФОТО)14:14
- Как пережить даже самый лютый мороз - советы спасателей (ИНФОГРАФИКА)14:06
- "Власти" оккупированной Горловки намерены восстановить профилакторий для оздоровления "ополченцев" и российских "ихтамнетов"13:59
- Пророссийские боевики продолжаюет тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью13:48
- Блокпосты Донбасса - информация от очевидцев13:34
- В январе Кабмин проведет проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса13:30
- Вчетверг был ранен один украинский военный, погибших нет13:21
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