Как пережить даже самый лютый мороз - советы спасателей (ИНФОГРАФИКА)

06.01.2017 14:06

В ближайшие дни, с 6 по 8 января, в Украине ожидается существенное понижение температуры, местами до 22 градусов мороза. Также прогнозируются сильные снегопады и метели.

В связи с ухудшением погоды Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала жителям страны рекомендации и советы, которые помогут пережить лютые морозы:

- стараться избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя - то раз в полчаса необходимо заходить в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться;

- долго находясь на открытом воздухе, стоит двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать;

- находясь долго на открытом воздухе время от времени необходимо пить горячий чай, кофе или бульон;

- выходить на улицу следует хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе быстрее;

- одеваться следует так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло;

- не стоит забывать о перчатках и шарфе. Лучший вариант - перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза;

- в ветреную погоду открытые участки тела желательно смазывать специальным кремом. Кроме того, не рекомендуется носить на морозе металлические в том числе золотые и серебряные, украшения.

Также спасатели дали советы, которые пригодятся в случае обморожения. В ГСЧС рекомендуют:

- умыться холодной водой;

- осторожно растереть обмороженный участок;

- выпить что-нибудь теплое и закутаться в плед.