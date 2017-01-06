Погода в Украине: синоптики обещают морозы и снег с дождем

06.01.2017 08:51

В пятницу, 6 января, синоптики прогнозируют на территории Украины снег и сильные морозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе Украины снег, температура от -11 до -15 градусов. На севере также снег, температура воздуха днем составит от -12 до -14 градусов. В центральной части Украины также прогнозируют снег, температура от -9 до -17 градусов. В южных областях - снег, температура от -7 до +11 градусов. На востоке Украины и в Крыму - снег с дождем. Температура в восточных областях будет колебаться от +1 до +3 градусов. В Крыму температура воздуха днем прогреется до +11 градусов.

В Киеве прогнозируется снег, температура днем от -15 до -17 градусов.