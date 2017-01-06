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Погода в Украине ухудшается - водителей просят воздержаться от поездо
Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период ухудшения погодных условий 6-8 января. Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба, пишет news.liga.net.
"Я хотел бы обратиться к владельцам автотранспортных средств и руководителям автотранспортных предприятий с просьбой: воздержитесь от выезда за пределы населенных пунктов, особенно это касается Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и других областей", - отметил глава ДСНС.
По его словам, есть риск, что службы спасения не смогут достаточно быстро добраться до тех, кто окажется в сложных условиях, чтобы оказать помощь.
"Но если вы уже решили выехать, пожалуйста, имейте с собой запас горючего, термос с горячим чаем, фонарик и заряженный мобильный телефон", - сказал Чечеткин.
Сегодня синоптики предупредили об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.
Фото: https://strana.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима, уха
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