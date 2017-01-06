После рождественских праздников морозы отступят и в Украину придет потепление

06.01.2017 20:07

С 10 января та территорию Украины после сильных заморозков придет потепление. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно осложнения погодных условий, сообщает 112.ua.



"Циклон покинет территорию Украины 9-го января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится. Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации, начиная с 10 числа, будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений", - сообщил Кульбида.