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После рождественских праздников морозы отступят и в Украину придет потепление

06.01.2017 20:07
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После рождественских праздников морозы отступят и в Украину придет потепление

С 10 января та территорию Украины после сильных заморозков придет потепление. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно осложнения погодных условий, сообщает 112.ua.

"Циклон покинет территорию Украины 9-го января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится. Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации, начиная с 10 числа, будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений", - сообщил Кульбида. 


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло, мороз
 
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