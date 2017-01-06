Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Школярі з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині

06.01.2017 17:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Школярі з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині

Школярі  Рубіжанського району Луганської області приїхали на Тернопільщину у рамках культурного обміну "Схід та захід разом". Про це  повідомили у прес-службі облдержадміністрації, пише ternopil.unian.ua.

 "Те, що гості зі сходу  із задоволенням приїжджають на Тернопільщину, свідчить про єдність нашої України. Ви повинні перейняти культуру й традиції нашої місцевості, щоб у подальшому перенести її на Луганщину. Нехай кожен день вашого перебування на Тернопільщині  буде змістовним та насиченим. Чекаємо вас у гості завжди", – сказав під час зустрічі з дітьми голова ОДА Степан Барна.

Діти з Луганщини проживають у сім`ях Теребовлянського району. Вони вже відвідати печери та дендропарк, також планується поїздка у Зарваницький духовний центр. Різдво зустрінуть у теплому родинному колі.



Фото: ternopil.unian.ua/

Теги: Донбасс, Рождество, Луганская область, Тернопольская область, школьники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх