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Термос, свечки и комплект теплой одежды - как пережить автомобилистам грядущие морозы
Метеорологи предупреждают, что 6 января в Украине резко похолодает, будут снегопады и гололед. Поэтому Управление безопасности дорожного движения призывает быть особо осторожными водителей, пишет news.liga.net.
Автомобилистов просят проверить комплектацию машины, ее техническое состояние и запас топлива.
"Не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячие напитки в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб. Кроме стандартных предметов, в сильные морозы не будут лишними комплект теплой одежды, фонарик на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечки, спички и небольшая лопата", - советуют водителям.
Также автомобилистов просят помогать друг другу на дороге.
Синоптики предупреждали, что 6-7 января в Украине ожидается резкое понижение температуры ночью и днем от -11° до -16° (ночью 7 января от -14° до -19°, местами до -22°).
Фото: news.liga.net/
Теги: Украина, Донбасс, зима, мороз, автомобилисты
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