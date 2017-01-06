Термос, свечки и комплект теплой одежды - как пережить автомобилистам грядущие морозы

06.01.2017 06:54

Метеорологи предупреждают, что 6 января в Украине резко похолодает, будут снегопады и гололед. Поэтому Управление безопасности дорожного движения призывает быть особо осторожными водителей, пишет news.liga.net.

Автомобилистов просят проверить комплектацию машины, ее техническое состояние и запас топлива.

"Не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячие напитки в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб. Кроме стандартных предметов, в сильные морозы не будут лишними комплект теплой одежды, фонарик на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечки, спички и небольшая лопата", - советуют водителям.

Также автомобилистов просят помогать друг другу на дороге.

Синоптики предупреждали, что 6-7 января в Украине ожидается резкое понижение температуры ночью и днем ​​от -11° до -16° (ночью 7 января от -14° до -19°, местами до -22°).