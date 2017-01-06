Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно

06.01.2017 09:36

При смешивании пищеварительных ферментов пчел и смолистых веществ растений образуется клейкое вещество с уникальной формулой — прополис. Пчелам прополис нужен для защиты и обеззараживания медовых сот и улья, а человеку — для лечения.

Несмотря на то, что прополис известен с начала времен, современная медицина продолжает открывать всё новые и новые его свойства. А употреблять этот продукт можно самыми различными способами: просто разжевывая, добавляя в молоко (отлично лечит кашель) или в виде спиртовой настойки наружно и внутрь.

Лечебные свойства настойки прополиса

При внутреннем приеме настойка прополиса способствует укреплению иммунитета, снимает воспалительные процессы, действует как антиоксидант. Спектр действия при наружном применении еще шире: обеззараживает и заживляет раны, регенерирует кожу, обезболивает, убивает грибок.

Врачи назначают препарат при самых различных состояниях и заболеваниях: для лечения тонзиллита, фарингита, синусита, отита, при трахеите, бронхите, пневмонии, для устранения вирусной инфекции (грипп, герпес), при всех стоматологических патологиях, в гинекологии при эрозии шейки матки и даже для лечения желудочных заболеваний.

Чаще всего применяют 10%-ю настойку прополиса. Удобнее всего препарат приобрести в аптеке (стоит он копейки, а пузырька емкостью 25 мл хватит надолго), но можно приготовить и самостоятельно.