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В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп

06.01.2017 07:53
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В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп

Падеж домашней птицы от птичьего гриппа зафиксирован в Одесской и Черновицкой областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба), пишут украинские СМИ.

В селе Черторыя Черновицкой области гибель домашней птицы была обнаружена еще 3 января, после зафиксированного падежа лебедей на озере близ села. В селе Мирном Одесской области от птичьего гриппа погибло более тысячи голов гусей и кур.

Диагноз "птичий грипп" подтвержден в обеих областях, на данный момент очаги заболевания локализуются, сообщают в Госпотребслужбе.

Напомним, еще в декабре Евросоюз запретил ввоз мяса птицы с территории Украины, в связи с регистрацией птичьего гриппа в Херсонской области.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, грипп, область
 
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