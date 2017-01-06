В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп

06.01.2017 07:53

Падеж домашней птицы от птичьего гриппа зафиксирован в Одесской и Черновицкой областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба), пишут украинские СМИ.

В селе Черторыя Черновицкой области гибель домашней птицы была обнаружена еще 3 января, после зафиксированного падежа лебедей на озере близ села. В селе Мирном Одесской области от птичьего гриппа погибло более тысячи голов гусей и кур.

Диагноз "птичий грипп" подтвержден в обеих областях, на данный момент очаги заболевания локализуются, сообщают в Госпотребслужбе.

Напомним, еще в декабре Евросоюз запретил ввоз мяса птицы с территории Украины, в связи с регистрацией птичьего гриппа в Херсонской области.