Последние новости раздела
- Погода в Украине: синоптики обещают морозы и снег с дождем08:51
- Сегодня у православных и греко-католиков окончание поста и празднование Сочельника08:41
- В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп07:53
- В ВСУ намерены ввести новый вид службы07:37
- Термос, свечки и комплект теплой одежды - как пережить автомобилистам грядущие морозы06:54
- Зарплата 3200: украинцев ждет бедность и безработица21:55
- Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»20:50
- В Карпатах за сутки сошли три снежные лавины20:10
- Стал известен победитель в борьбе Порошенко с олигархами19:55
- На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре18:25
В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп
06.01.2017 07:53
Падеж домашней птицы от птичьего гриппа зафиксирован в Одесской и Черновицкой областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба), пишут украинские СМИ.
В селе Черторыя Черновицкой области гибель домашней птицы была обнаружена еще 3 января, после зафиксированного падежа лебедей на озере близ села. В селе Мирном Одесской области от птичьего гриппа погибло более тысячи голов гусей и кур.
Диагноз "птичий грипп" подтвержден в обеих областях, на данный момент очаги заболевания локализуются, сообщают в Госпотребслужбе.
Напомним, еще в декабре Евросоюз запретил ввоз мяса птицы с территории Украины, в связи с регистрацией птичьего гриппа в Херсонской области.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, грипп, область
Читайте также:
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- Украинцев атакуют три штамма гриппа: Калифорния, Виктория и Массачусетс
- Похищенный шахтёр: "Донецкую республику поддерживает криминалитет и безработные"
- Скандал в Луганской области. Горняки захватили кабинет директора шахты
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- Страшный грипп нечем лечить? Кабмин ограничил цены на лекарства
- Дончане с ообщают о задержании на улице и обысках08:32
- "Власти ДНР" намерены увековечить память о российском наемнике Мотороле и россиянке Елизавете Глинке08:05
- Боевики НВФ вели огонь на всех направлениях донбасского фронта07:09
- Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР21:10
- Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»19:05
- Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте18:50
- Главарь боевиков сознался в огромных потерях под Авдеевкой16:08
- У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники15:38
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Погода в Украине: синоптики обещают морозы и снег с дождем08:51
- Сегодня у православных и греко-католиков окончание поста и празднование Сочельника08:41
- Дончане с ообщают о задержании на улице и обысках08:32
- Акции российских компаний на биржах стали резко падать в цене из-за доклада разведки США о кибератаках Кремля08:17
- "Власти ДНР" намерены увековечить память о российском наемнике Мотороле и россиянке Елизавете Глинке08:05
- В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп07:53
- В ВСУ намерены ввести новый вид службы07:37
- Дети немецкого острова Лангеоог оказались владельцами неожиданных сокровищ, которые подарил им шторм07:19
- Боевики НВФ вели огонь на всех направлениях донбасского фронта07:09
- Термос, свечки и комплект теплой одежды - как пережить автомобилистам грядущие морозы06:54
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»