В Украине бесследно исчезла часть снесенных памятников Ленину

06.01.2017 10:15

Немалое количество снесенных в ходе декоммунизации памятников советской эпохи исчезло. Об этом рассказала в эфире канала ТСН руководитель отдела культуры горсовета Кропивницкого Анна Назарец, сообщает news.liga.net.

По ее словам, в основном пропали скульптуры или памятные таблички из ценных металлов. Только в одном Киеве, где демонтировали около 150 объектов эпохи СССР, бесследно исчезли "декоммунизированные" семь памятников, в Харькове и Кропивницком - бронзовые памятники Ленину.

"Памятник (в Кропивницком, - ред.) так и не найден, ответ из полиции не поступал, хотя местная громада имела право решать, куда деть такое количество бронзы", - сказала Назарец.

По данным Института национальной памяти, за прошлый год в Украине демонтировано более 2,3 тысяч памятников и памятных знаков тоталитарной эпохи, среди них - 1320 памятников Ленину. Часть из коммунистических памятников намеревались разместить в музее тоталитаризма, однако эта инициатива пока не получила ход.

"Но хранители не знают, что делать даже с тем, что уцелело. Музей авиации должен стать "перевальное базой" для снесенных памятников. Уже отсюда, по замыслу, их должны были перенести в музей тоталитаризма. Но на задворках Музея авиации - только один распиленный памятник чекистам", - говорится в сюжете.

21 мая 2015 года года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации,