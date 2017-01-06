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В Украине бесследно исчезла часть снесенных памятников Ленину
Немалое количество снесенных в ходе декоммунизации памятников советской эпохи исчезло. Об этом рассказала в эфире канала ТСН руководитель отдела культуры горсовета Кропивницкого Анна Назарец, сообщает news.liga.net.
По ее словам, в основном пропали скульптуры или памятные таблички из ценных металлов. Только в одном Киеве, где демонтировали около 150 объектов эпохи СССР, бесследно исчезли "декоммунизированные" семь памятников, в Харькове и Кропивницком - бронзовые памятники Ленину.
"Памятник (в Кропивницком, - ред.) так и не найден, ответ из полиции не поступал, хотя местная громада имела право решать, куда деть такое количество бронзы", - сказала Назарец.
По данным Института национальной памяти, за прошлый год в Украине демонтировано более 2,3 тысяч памятников и памятных знаков тоталитарной эпохи, среди них - 1320 памятников Ленину. Часть из коммунистических памятников намеревались разместить в музее тоталитаризма, однако эта инициатива пока не получила ход.
"Но хранители не знают, что делать даже с тем, что уцелело. Музей авиации должен стать "перевальное базой" для снесенных памятников. Уже отсюда, по замыслу, их должны были перенести в музей тоталитаризма. Но на задворках Музея авиации - только один распиленный памятник чекистам", - говорится в сюжете.
21 мая 2015 года года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации,
Теги: Украина, Донбасс, памятник, Ленин
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