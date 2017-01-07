Банкнота в 1000 гривен: в Нацбанке считают оптимальным введение новой купюры

07.01.2017 08:37

Уже очень скоро в Украине может появиться купюра в 1000 гривен.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Таким образом он подтвердил намек Валерии Гонтаревой на возможность появления в Украине купюры большого номинала.

На вопрос журналистов относительно опасности введения такой банкноты, Сологуб согласился, что в целом появление 1000 гривен может стимулировать теневую экономику.

Однако, заместитель Гонтаревой уточнил, что нововведение может стать оптимальным для украинской экономики.

"Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят про евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры", - пояснил Сологуб.

Впрочем, заместитель главы НБУ отказался прокомментировать, кто изображен на купюре, однако уточнил, что интрига будет сохраняться недолго.



Источник: ua.today.