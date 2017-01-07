Целительная вода: украинцам указали на особый период

В ночь с 6 на 7 января Земля находится на минимальном расстоянии от Солнца; в период с 6 по 20 января благодаря воздействию солнечных энергий вода обладает особыми целительными свойствами.

Об этом Обозревателю рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, большие религиозные праздники всегда имеют связь с важными астрономическими событиями. Так, католическое Рождество "привязано к зимнему солнцестоянию", а православное – к славянскому Новолетию, дню, когда Земля и Солнце находятся на минимальном расстоянии.

Мехеда заметил, что в таком положении наша планета бывает дважды в году: в ночь с 6 на 7 января и в ночь с 6 на 7 июля.

Как пояснил маг, близость Земли к Солнцу "вызывает воздействие солнечных энергий на воду по всей планете". При этом "интенсивное энергетическое воздействие Солнца на водные источники продлится до 20 января", - добавил он.

"В эти дни рекомендуется купание и обливание, а также все обряды магии воды", - сказал он.

Мехеда также рассказал о том, что и Луна в эти дни "наделена мощной энергией" в силу того, что ее свет – это "отраженный и преобразованный свет Солнца". "Вот почему ночь с 6 на 7 января у волхвов называлась праздником Солнца, Луны и звезд".