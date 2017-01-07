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Ким Кардашьян пожаловалась на псориаз, который добрался до ее лица

07.01.2017 10:58
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Ким Кардашьян пожаловалась на псориаз, который добрался до ее лица

Телезвезда и модель Ким Кардашьян рассказала, что псориаз теперь распространился и на ее лицо. Об этом на днях она написала в своем Твитере. 

- Подождите, почему сейчас псориаз распространился и на мое лицо? - спросила светская львица у своих подписчиков. Большинство комментаторов посоветовали ей меньше волноваться, назвав это главной причиной заболевания кожи. 

Впервые у Кардашьян обнаружили псориаз, который называют также чешуйчатый лишай, шесть лет назад. В последствии она не раз в интервью СМИ и на своих страничках в соцсетях говорила об этом заболевании и как она с ним уживается.

- После стольких лет я научилась жить с этим. Эта болезнь не лечится, есть продукты, которые следует избегать, чтобы предотвратить вспышки псориаза - это кислые продукты, помидоры и баклажаны. У разных людей с псориазом разные симптомы. У кого-то зуд, у кого-то еще что-то. Вспышки происходят время от времени по разным причинам, - написала она. 

 

Источник: kp.ua.



Теги: Донбасс, псориаз, Ким Кардашьян
 
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