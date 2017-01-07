Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Львовский мусор поймали в Ровенской области

07.01.2017 21:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Львовский мусор поймали в Ровенской области

Активисты обнаружили три фуры отходов.

Скитания горемычного мусора из Львова продолжаются. На этот раз его поймали в Ровенской области. Об этом в "Фейсбук" рассказал замглавы Ровенского областного совета Алексей Бучинский.

Сегодня (7 января) "свободовцы", в частности депутат Ровенского областного совета Владимир Муляр, остановили очередную выгрузку мусора из г. Льва на территории Ровенщины — три фуры остановлено, на месте инцидента работает полиция, - написал Бучинский.

Автор поста также обнародовал свою версию утилизации мусора. По мнению Бучинского это происходит так:

1. Из бюджета Львова выделяется 27 тыс. грн за одну фуру по маршруту Львов — Днипро (мусорный полигон.

2. Перевозчик по согласованию с львовскими властями едет только до Ровенской области и договаривается сбросить мусор тут или просто сбрасывает стихийно.

Стоимость такой сделки до 7 тыс. гривен. Разница — 20 тыс. грн. бюджетных средств в равных долях делят перевозчик и мэр, - считает Алексей Бучинский.

 

Источник: kp.ua.



Теги: Донбасс, Львов, мусор, Ровенская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх