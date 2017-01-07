Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Налог на пенсию: сколько придется платить украинцам

07.01.2017 22:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Налог на пенсию: сколько придется платить украинцам

Кабинет министров анонсируют запуск накопительного уровня пенсионной системы, согласно которому украинцам придется дополнительно платить несколько процентов от своего дохода на индивидуальный пенсионный счет.

Об этом пишет «Сегодня».

Если накопительный уровень запустят, украинцев младше 35 лет обяжут в 2017-м дополнительно платить 2%, а в 2022-м – 7% от заработной платы. Украинцы старше 35, но младше 55 лет имеют возможность добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

«Сделать так, чтобы пенсионеры получали достойные пенсии только за счет солидарной системы, невозможно. К этому выводу приходили и 20 лет назад, но никто не имел политической воли, чтобы изменить ситуацию. Чтобы сделать пенсионеров богатыми, нужно запустить еще две колоны: обязательный и добровольные накопительный уровни», – поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, пенсия, украинцы, налог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх