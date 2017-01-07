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Налог на пенсию: сколько придется платить украинцам
Кабинет министров анонсируют запуск накопительного уровня пенсионной системы, согласно которому украинцам придется дополнительно платить несколько процентов от своего дохода на индивидуальный пенсионный счет.
Об этом пишет «Сегодня».
Если накопительный уровень запустят, украинцев младше 35 лет обяжут в 2017-м дополнительно платить 2%, а в 2022-м – 7% от заработной платы. Украинцы старше 35, но младше 55 лет имеют возможность добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.
«Сделать так, чтобы пенсионеры получали достойные пенсии только за счет солидарной системы, невозможно. К этому выводу приходили и 20 лет назад, но никто не имел политической воли, чтобы изменить ситуацию. Чтобы сделать пенсионеров богатыми, нужно запустить еще две колоны: обязательный и добровольные накопительный уровни», – поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, пенсия, украинцы, налог
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