Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина

2017 год будет непростым. Он грозит громкими политическими скандалами и отставками.

2017 год, год Красного Огненного Петуха, будет для украинской власти опасным, в особенности ноябрь-декабрь, но следующий год начнется гладко. Сложности начнутся для Порошенко и других политиков с солнечного затмений, это февраль-март. Звезды говорят об очень больших разоблачениях во власти, считает одесский астролог Влад Росс.

Он рассказал, что в древности считалось, что петух – предвестник белого дня, света. Он кукарекает в конце ночи и разгоняет тьму, бесов, поэтому "люди тьмы", которые у власти, будут вынуждены уходить. Неслучайно 2017 год будет непростым и для российского лидера Владимира Путина, передает ТСН.

О СУДЬБЕ ПУТИНА

Над Путиным завис топор, возможен переворот, в результате которого он или назначит преемника и уйдет из политики, или даже будет устранен физически.

Росс рассказал, что когда человек приходит к власти на затмении, то через 18 лет он должен ее отдать. Путин был назначен первым заместителем и и.о. председателя правительства РФ 9 августа 1999 года, за два дня до солнечного затмения 11 августа. И следующий год – его 18-й год у власти.

В 2017-м году будет два лунных и два солнечных затмения: в феврале и августе. Есть пророчество 15 века прорицателя Василия Немчина, что черный карлик с черной маской придет к власти на плечах титана и потом уйдет в лабиринт, то есть попадет в безвыходную ситуацию и будет либо свержен – либо уйдет в небытие.

О БУДУЩЕМ РОССИИ

Этот год может быть поворотным не только для Путина, но и всей России. По мнению астролога, каждые 32 года в год Верблюда – есть такой цикл в древнем арийском календаре – Россия меняет вектор направления своего развития.

- Вспомните, 32 года назад – в 1985 году – именно в марте месяце, когда начинается год Верблюда, пришел к власти Михаил Горбачев, при котором распался СССР. Если отсчитаем 32 года от 1985-го, выходит 1953-й. Тоже в марте умирает Сталин и начинается оттепель. Тем более, в 2017 году исполняется ровно 100 лет со дня Февральской и Октябрьской революций. По новому стилю это получается март и ноябрь. Поэтому, конечно, у Владимира Путина начинаются нелегкие времена с марта, как только в свое правление будет входить год Верблюда по древнеарийскому календарю. И март, а также и ноябрь следующего года, наиболее катастрофически для Путина и могут быть очень страшными в его судьбе. Так что в следующем году неожиданно для всех Путин может просто уйти из власти, - рассказал Влад Росс.

О БУДУЩЕМ КРЫМА И ДОНБАССА

Он уверен, что есть вероятность того, что разоблачения приведут к политическому кризису, что в конечном итоге может вылиться в перевыборы. Возможна полная перезагрузка власти. Но пока что больше похоже на то, что это могут быть именно парламентские перевыборы. Как раз в феврале-марте есть угроза того, что политики во власти перестанут находить те консенсусы, которые находят сейчас, и разругаются окончательно и бесповоротно.

- На волне каких-то новых целей, новых задумок им на замену могут прийти харизматические лидеры – в год Петуха приходят именно такие. Такие, как Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Их может ждать огромный успех в политике в 2017-м году. Тем более что Сатурн уходит из знака Стрельца, а именно он не давал возможности в этом году людям, рожденным под этим знаком (а Саакашвили и Тимошенко по гороскопу оба Стрельцы), достигать своих целей и низвергать власть. В 2017 году сделать это им будет гораздо легче.

Крым, к сожалению, навсегда потерян для Украины. Здесь все однозначно. Я говорил это еще в начале 2014 года, когда в аннексию еще никто не мог поверить.

По Донбассу в этом году не было найдено никаких консенсусов. Я надеялся, что это будет все-таки осень этого года. Однако этого не произошло, а в 2017 году найти точки соприкосновения будет еще сложнее – год Петуха более агрессивный, чем нынешний год Обезьяны. Поэтому в течение года война в Донбассе будет то утихать, то снова разгораться. Но все-таки перемены к лучшему возможны уже летом. Минск окончательно и бесповоротно умрет, а решающую роль может сыграть абсолютно новый формат переговоров, в котором будут участвовать и другие государства. Не исключено, что подключатся и США. В любом случае Донбасс рано или поздно будет в составе Украины, но серьезных изменений, пока находится у власти Путин, ожидать не приходится, - спрогнозировал он.

НАС ЖДЕТ НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

В 2017 году в Украине может произойти очень большое землетрясение на территории Карпата, в южном регионе, Одесской области и в Крыму в том числе.

- Наиболее вероятно, что оно произойдет в первой половине года, - уверен одесский астролог.

О БЕЗВИЗОВОМ РЕЖИМЕ С ЕС

Однако он рассказал и о хорошей новости – безвизовый режим с Евросоюзом Украина получит.

- Его нам с горем пополам предоставят во второй половине 2017-го либо даже ближе к концу года. Хотя планеты склонялись к тому, что это должно было произойти именно в 2016-м. Но, напоминаю, что звезды склоняют – но не обязывают, - подчеркнул Влад Росс.

Источник: kp.ua.