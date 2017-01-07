Оккупированная Луганщина начала платить Украине за коммуналку

07.01.2017 19:48

В Украине заработал механизм оплаты за водоснабжение, поставляемое в неподконтрольные правительству районы Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Вчера на счет коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал» поступила часть задолженности в размере 10,5 млн гривен.

В расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

Переговоры о создании механизма оплаты продолжались на протяжении 2016 года участникам подгрупп в рамках Трехсторонней контактной группы.

Попаснянский водоканал является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную так и неподконтрольных правительству Украины территорию Луганской области. С уплатой части долга предприятие сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении Луганска.

1 декабря украинская сторона прекратила поставку воды в отдельные районы Луганщины из-за задолженности за электроэнергию в размере 124 млн гривен.

Источник: sprotyv.info.