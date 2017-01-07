Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Первый его крик никто так и не услышал»: в роддоме Киева развернулась драма

07.01.2017 10:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Первый его крик никто так и не услышал»: в роддоме Киева развернулась драма

Новорожденному в Киеве уже больше недели врачи не могут поставить диагноз: ребенок с самого рождения не способен самостоятельно дышать.

Об этом написала на своей странице в Facebook 28 декабря 2016 подруга и тезка матери новорожденного, Татьяны Галеты, пользователь под ником "Татьяна Таня", передает Обозреватель.

"В этом году Таня ждала своего долгожданного первенца. В назначенные сроки поехала в замечательный 3-й роддом рожать. Но что-то пошло не так, и когда родился малыш, первый его крик никто так и не услышал, как впрочем и второй, и третий. Врачи сразу же забрали ребёнка, сказали, что все нормально. Понять, что пережила мать в этот момент, может только другая мать. Все мы знаем, что реанимации в роддоме нет. Таня подняла шум, требовала, чтобы ей сказали, что с малышом.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Киев, новорожденный, роддом
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх