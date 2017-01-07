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Плотницкий рассказал о судьбе Донбасса в 2017
Лидер боевиков так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий считает, что в 2017 году существуют хорошие предпосылки для завершения войны на Донбассе.
Как сообщает Politeka, об этом Плотницкий заявил сепаратистским СМИ во время праздничных мероприятий по случаю Рождества в Луганске.
«Любая война заканчивается миром, поэтому, я считаю, что 2017 год все-таки поставит точку в этих разногласиях, мы найдем то понимание, ту точку соприкосновения, которые позволят решить все наши вопросы. Надеюсь, все это произойдет без кровопролития. Тем более, что такие предпосылки есть как с нашей стороны, так с их стороны», – отметил глава «ЛНР».
Кроме того главарь луганских боевиков уверен, что нынешняя украинская власть скоро уйдет.
«То руководство, которое сейчас нагнетает обстановку, я не думаю, что оно сможет очень долго продержаться у власти. Нельзя обманывать народ постоянно. Можно, но это ненадолго, и я думаю, это время прошло», – резюмировал террорист.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, Плотницкий
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