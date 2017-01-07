Под Киевом четыре овчарки насмерть загрызли участника АТО

Псы напали на отца двоих детей, когда тот спешил на электричку. По одной из версий, вырваться с хозяйского двора животным помог мороз.

Ужасный случай произошел утром 7 января в Бориспольском районе под Киевом. Киевлянин Владимир Томилин, участник АТО, рано утром шел по селу Кучаков, где гостил у своей престарелой мамы. Мужчина спешил на электричку, чтобы добраться на работу. Внезапно путь ему преградили четыре разъяренных немецких овчарки. Отбиться от них мужчина не смог...

Первой о трагедии сообщила в "Фейсбук" волонтер Светлана Шаповалова. По ее словам, Владимир был вместе с маленькой дочкой, трагедия произошла у нее на глазах, девочка чудом осталась цела, но пережила глубокий шок.

В полиции Киевской области говорят, что мужчина был без ребенка.

Рядом с ним шла женщина, которой удалось убежать от псов, она и стала звать на помощь, - рассказал "КП" в Украине" руководитель пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович. - На крики выбежал местный охотник и ранил одну из собак. После этого все четверо забежали во двор к своему хозяину. Но мужчину уже ничто не могло спасти.

Четверо немецких овчарок, по словам спикера полиции, принадлежали местному жителю 37 года рождения. Псов он купил для охраны дома. На каждой собаке был электронный ошейник, связанный с сигнализацией. Животные бегали по периметру двора. Стоило им отклониться от заданного маршрута, как они получали разряд током. Таким образом все считали, что опасности для окружающих овчарки не представляют.

В ночь на 7 января спустился сильный мороз. Вероятно, он и повредил электронную систему. Животные почувствовали, что свободны от "привязи", нашли лаз и выбрались на улицу.

У Владимира остались двое маленьких детей, жена и старенькая мама. Сейчас волонтеры собирают для его семьи помощь, подключают к этому власти Бориспольского района и Дарницкого района столицы, где был прописан погибший.

Полиция предварительно открыла уголовное производство по ст. 115-й — умышленное убийства со значком "несчастный случай". Дело открыто по факту. Понесет ли хозяин собак ответственность, будет известно после проведения экспертиз и проверки всех обстоятельств. Не исключено, что электронные ошейники не сработали по вине людей либо кто-то из жителей дома оставил открытой калитку.

В тот же день, когда произошла трагедия, собаки были уничтожены. Раненная охотником умерла сама, а остальных троих пристрелили в присутствии полицейских, ветеринаров, кинологов. Человек, расстрелявший псов-людоедов, также является участником АТО.

Источник: kp.ua.