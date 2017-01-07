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Под Киевом мужчина убил собственную бабушку голыми руками

07.01.2017 17:02
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Под Киевом мужчина убил собственную бабушку голыми руками

Во время ссоры с пожилой женщиной внук начал бить ее кулаками по голове.

Под Киевом подозреваемого в убийстве пожилой женщины взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По ходатайству Бориспольской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 32-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве пожилой женщины.

Напомним, трагедия произошла в среду, 4 января: во время ссоры с бабушкой мужчина начал бить ее кулаками по голове, а когда потерпевшая упала на пол, внук задушил ее.

Мужчина был задержан "по горячим следам". Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

 

Источник: kiev.segodnya.ua.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство
 
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