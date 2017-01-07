Последние новости раздела
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России14:30
- На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков14:15
- Подорожание вновь коснулось продуктов питания13:58
- В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые13:30
- Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине13:15
- Мужчина подорвался на гранате на детской площадке13:02
- Целительная вода: украинцам указали на особый период12:38
- В Турции с ужасом вспоминают о киевском «Динамо»12:25
- Рождество глазами спасателей: 1,5 тысячи вызовов и 35 сантиметров снега12:17
- Силы АТО отбили нападение боевиков в районе Авдеевки в Рождественскую ночь11:45
Подорожание вновь коснулось продуктов питания
07.01.2017 13:58
В Украине в декабря 2016 года овощи подорожали на 7%, молоко – на 6,4%, масло – на 5,6%, сыр и творог – на 4,9% по сравнению с ноябрем этого года.
Об этом Politeka стало известно из сообщения Госстатистики.
Также в декабря 2016 года наблюдалось повышение цен на хлеб – на 2,1%, макаронные изделия – на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,8%, рыба и продукты из рыбы – на 0,4 %, яйца – на 1,7%, масло подсолнечное 0,2%, сахар – на 1,6%.
Цены на безалкогольные напитки остались без изменений.
В то же время за месяц в Украине подешевели фрукты – на 2,3%.
Добавим, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в месячном измерении выросли на 3,2%.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, подорожание, продукты
Читайте также:
- Революция "по-богатому": как народ требует у "Google" и "Apple" убраться из города (ВИДЕО)
- В замерзающей Америке цены на газ взлетели до небес
- Уроки музыки стали дороже
- Янукович научит мир жить по понятиям "Кобзаря"
- В Краматорске дешевеют яйца и сахар
- Избиение полицейского до полусмерти вызвало восторг у публики (ВИДЕО)
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России14:30
- На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков14:15
- В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые13:30
- Мужчина подорвался на гранате на детской площадке13:02
- Силы АТО отбили нападение боевиков в районе Авдеевки в Рождественскую ночь11:45
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц 11:29
- З Різдвом Христовим (ВІДЕО)22:47
- Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе22:42
- В Мариуполе задержали трех мужчин, ограбивших в новогоднюю ночь пенсионерку22:13
- В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку21:35
- Мобильные телефоны негативно влияют на восприятие информации15:10
- Трамп «отмазал» Путина в деле о кибератаках14:57
- Войны будут продолжаться, пока есть Путин – Шендерович14:45
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России14:30
- На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков14:15
- Подорожание вновь коснулось продуктов питания13:58
- Ле Пен назвала Крым российским ради кремлевских денег13:48
- В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые13:30
- Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине13:15
- Мужчина подорвался на гранате на детской площадке13:02
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"
- Почему Россия не вернет Донбасс Украине
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП