Погодные ужасы в Украине: снежные бури и дома без света

07.01.2017 10:02

Без электричества остались более 70 населенных пунктов по всей Украине.

Обесточено 71 населенный пункт Украины в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 71 населенный пункт в семи областях", – говорится в сообщении.



В ведомстве уточняют, обесточено в Одесской области 35 н.п., Львовской – 14, Херсонской – 10, Николаевской – 7, Кировоградской – 2, Киевской – 2, Черкасской – 1.



К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако на юге и востоке количество осадков уменьшится и постепенно прекратится.

Источник: segodnya.ua.