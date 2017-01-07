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Рождество глазами спасателей: 1,5 тысячи вызовов и 35 сантиметров снега
Синоптики не ошиблись, советуя украинцам приготовится к суровой зиме в канун Рождества. Об этом ярко свидетельствует статистика ГСЧС, опубликованная пресс-службой ведомства, 7 января.
Только за сутки наряды спасателей выезжали на срочные вызовы 1347 раз. В основном вытягивали из снежных заметов автомобили и тушили пожары.
- За прошедшие сутки подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществили 1347 выездов. В результате принятых мер спасено 14 человек, 98 строений и 5 единиц техники.
Без электричества без света остаются в Одесской 35 населенных пунктов, во Львовской – 14, в Херсонской – 10, в Николаевской – 7, в Кировоградской – 2, в Киевской – 2, в Черкасской – 1.
Опасность сохраниться до 9 января
В СЧС прогнозируют, что 7 и 8 января погодные условия сохранятся в стране на грани экстрима. Как и ранее, водителям рекомендуется без крайней необходимости не выезжать на дороги.
- В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областях сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, на Одесщине и Николаевщине до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах, - сказано в сообщении спасателей.
Из-за снегопадов в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей высокий уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатья есть угроза схода снега на дороги.
Из-за снегопадов были перекрыты некоторые трассы в южных областях страны.
Источник: kp.ua.
Теги: Донбасс, Рождество, спасатели
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