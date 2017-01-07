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Савченко поймали на очередном вранье
Нардеп Надежда Савченко не выполнила свое обещание внести в закон о зачислении срока пребывания в СИЗО в общий срок тюремного заключения в двойном размере («закон Савченко») правки, касающиеся участников АТО.
Как пишет портал «Слово и Дело», Савченко еще 19 июля заявила, что готовит поправки в соответствующий закон с тем, чтобы исправить ситуацию с большим количеством участников АТО, которые содержатся в СИЗО или находятся под следствием в то время, когда на Донбассе продолжаются боевые действия.
Также нардеп планировала внести изменения в законопроект №4884 «О недопущении преследования и наказания лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в районах проведения антитеррористической операции», который на тот момент прорабатывался в комитетах парламента.
Как установили журналисты, Савченко не только не зарегистрировала в Верховной Раде обещанную законодательную инициативу, но и отсутствовала 22 декабря во время голосования за президентский законопроект №4255 о внесении изменений в закон «Об амнистии».
Последний освободил от отбывания наказания участников боевых действий, инвалидов войны и участников войны, которые подпадают под действие закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Отмечается, что это уже пятое невыполненное обещание Савченко за время ее депутатства.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, депутат, ложь
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