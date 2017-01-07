Савченко поймали на очередном вранье

07.01.2017 15:48

Нардеп Надежда Савченко не выполнила свое обещание внести в закон о зачислении срока пребывания в СИЗО в общий срок тюремного заключения в двойном размере («закон Савченко») правки, касающиеся участников АТО.

Как пишет портал «Слово и Дело», Савченко еще 19 июля заявила, что готовит поправки в соответствующий закон с тем, чтобы исправить ситуацию с большим количеством участников АТО, которые содержатся в СИЗО или находятся под следствием в то время, когда на Донбассе продолжаются боевые действия.

Также нардеп планировала внести изменения в законопроект №4884 «О недопущении преследования и наказания лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в районах проведения антитеррористической операции», который на тот момент прорабатывался в комитетах парламента.

Как установили журналисты, Савченко не только не зарегистрировала в Верховной Раде обещанную законодательную инициативу, но и отсутствовала 22 декабря во время голосования за президентский законопроект №4255 о внесении изменений в закон «Об амнистии».

Последний освободил от отбывания наказания участников боевых действий, инвалидов войны и участников войны, которые подпадают под действие закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Отмечается, что это уже пятое невыполненное обещание Савченко за время ее депутатства.

Источник: politeka.net.