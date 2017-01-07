Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ

07.01.2017 15:30

В интервью изданию «Апостроф» двое офицеров украинской армии, пожелавшие остаться неназванными, заявили о распространенных слухах, согласно которым в скором времени в рядах украинской армии начнется период массовых увольнений, передает replyua.net.

Согласно точке зрения одного из собеседников, в большей части заявления на увольнения поступают от тех, кому выплачивается заработная плата военнослужащего, проходящего службу на контракте и на «гражданке». Кроме того, офицер анонсировал увольнение младшего и старшего офицерского состава, подчеркнул, что патриотизм военнослужащих иссяк еще в 2014 году.



Еще один военнослужащий ВСУ подчеркнул, что немало украинских военных ожидают, когда начнется действие закона, благодаря которому есть возможность расторгнуть контракт на военную службу до того, как закончится особый период, так как когда они его подписывали, никто не думал, что военные действия на Донбассе окажутся столь продолжительными.



В свою очередь, по мнению генерала-лейтенанта Игоря Романенко, лучшие времена у украинских военных, в частности, контрактников, еще наступят, а недостающие кадры восполнятся офицерами запаса, которых начнут набирать уже в следующем месяце.

Источник: replyua.net.