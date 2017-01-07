Субсидия в пролете: когда украинцам могут отказать в помощи

Обращаясь за получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, украинцам следует знать, что в двух случаях им могут отказать в выделении государственной помощи.

Об этом сообщает Domik.ua.

Первым поводом для отклонения заявки является совершение единовременной оплаты товара или услуги на сумму дороже 50 тыс. грн, поскольку это считается дорогостоящей покупкой. При этом оплата лечения или приобретение жилья меньшей площади взамен большой квартиры не является причиной для отказа.

Также причиной негативного ответа органов социальной защиты может стать получение дополнительного дохода от репетиторства либо сдачи в аренду любой недвижимости. Такие данные необходимо указывать в декларации, в противном случае начисление субсидии может быть прекращено.

Вместе с тем, в трех ситуациях потребителям не могут отказать в получении государственной помощи.

В частности, приобретение крупной бытовой техники либо габаритных товаров не влияет на решение о начислении субсидии. Здесь устоит учесть, что важна личность, приобретающая такие товары. То есть, в случае покупки таких товаров субсидиантом, в компенсации откажут, а в случае приобретения товаров детьми государственная помощь будет начислена.

Кроме того, необходимо помнить, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг также не может стать причиной отказа в начислении компенсации от государства.