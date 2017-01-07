Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

07.01.2017 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

Имущество беглого экс-президента Украины было арестовано.

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру и корабль беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает politeka.net со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований Украины (ЕРДР).

"Имущество Януковича было арестовано из-за того, что бывший глава государства находится в кругу подозреваемых лиц в осуществлении правонарушений, которые предусмотрены частью первой статьи 111 УК Украины – "Госизмена" и еще четырех статьях Уголовного кодекса Украинского государства", – говорится в публикации.

В соответствии с действующим в Украине законодательством статья 111 УК Украины предусматривает собой конфискацию имущества. В результате Генпрокуратура Украины подала в суд иск о возможности ареста имущества Януковича, которое на нем числится.

"Фемида в полном объеме удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на вышеуказанные вещи и недвижимость экс-президента, бежавшего из Украины во времена акций протеста на Майдане", – отмечает издание.

 

Источник: segodnya.ua.




Теги: Донбасс, дом, суд, квартира, Янукович, корабль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх