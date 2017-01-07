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Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля
Имущество беглого экс-президента Украины было арестовано.
Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру и корабль беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает politeka.net со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований Украины (ЕРДР).
"Имущество Януковича было арестовано из-за того, что бывший глава государства находится в кругу подозреваемых лиц в осуществлении правонарушений, которые предусмотрены частью первой статьи 111 УК Украины – "Госизмена" и еще четырех статьях Уголовного кодекса Украинского государства", – говорится в публикации.
В соответствии с действующим в Украине законодательством статья 111 УК Украины предусматривает собой конфискацию имущества. В результате Генпрокуратура Украины подала в суд иск о возможности ареста имущества Януковича, которое на нем числится.
"Фемида в полном объеме удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на вышеуказанные вещи и недвижимость экс-президента, бежавшего из Украины во времена акций протеста на Майдане", – отмечает издание.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, дом, суд, квартира, Янукович, корабль
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