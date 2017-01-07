Суд нашел неожиданный повод для задержания Януковича

07.01.2017 21:18

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание бывшего президента Виктора Януковича иэкс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как сообщает Politeka, соответствующее постановление размещено на сайте ЕГРСР.

Поводом для вынесения такого решения послужили материалы по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.

Кроме Януковича и Захарченко суд также дал разрешении на задержание бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка.

Следователь ГПУ заявил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: politeka.net.



