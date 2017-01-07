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Суд нашел неожиданный повод для задержания Януковича
Печерский суд Киева дал разрешение на задержание бывшего президента Виктора Януковича иэкс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.
Как сообщает Politeka, соответствующее постановление размещено на сайте ЕГРСР.
Поводом для вынесения такого решения послужили материалы по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.
Кроме Януковича и Захарченко суд также дал разрешении на задержание бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка.
Следователь ГПУ заявил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, суд, Янукович
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