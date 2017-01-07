- «Первый его крик никто так и не услышал»: в роддоме Киева развернулась драма10:18
- Погодные ужасы в Украине: снежные бури и дома без света10:02
- В 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов09:15
- Субсидия в пролете: когда украинцам могут отказать в помощи09:09
- «Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною08:57
- Банкнота в 1000 гривен: в Нацбанке считают оптимальным введение новой купюры 08:37
- "Черный список" сайтов, выманивающих банковские реквизиты07:57
- Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля07:05
- Непогода в Украине: из-за снега перекрыты трассы06:45
- З Різдвом Христовим (ВІДЕО)22:47
У Вакарчука пресекли попытку раздуть «российский» скандал
В пресс-службе коллектива "Океан Ельзи" прокомментировали скандал, причиной которого стали якобы российские организаторы концертов культовой украинской группы в Европе.
По словам лиц, представляющих коллектив, распространители билетов не всегда выступают организаторами шоу.
"Единственным организатором концерта "Океан Ельзи" в Амстердаме (как и в Австралии, США, Париже, Лондоне) является компания Susy Production. Не путайте, пожалуйста, с распространителями билетов. Вам совсем не обязательно их покупать через человека, которому не доверяете", - рассказали Обозревателю в пресс-службе коллектива.
За деталями к организаторам концертов обратился и Александр Снидалов, автор поста в Facebook, который первым обратил внимание на процесс организации и сообщил об этом в сети.
"Есть уточнения информации. Вышел на связь организатор концерта "ОЕ" - это компания Susy Production. Они приняли во внимание замечания украинского общества и работают над ними", - обновил информацию Снидалов.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, Вакарчук, скандал
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Почему началась война России против Украины
- В Донецке и Нижнем Новгороде откроются генконсульства России и Украины
- Знаменитый политик женился на 29-летней телеведущей (ФОТО)
- Медведев: Мы должны показать товар лицом
- Мнение: "Значительная часть украинского общества не поддерживает распил Украины под аккомпонемент фальшивых мантр о мире на Донбассе"
- З Різдвом Христовим (ВІДЕО)22:47
- Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе22:42
- В Мариуполе задержали трех мужчин, ограбивших в новогоднюю ночь пенсионерку22:13
- В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку21:35
- Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс" проведет в Дружковке с "Белым Барсом"21:24
- В Донецкой области полиция задержала пьяного водителя с оружием в машине (ФОТО)21:19
- Советник президента Юрий Бирюков рассказал подробности инцидента с военными, брошенными в Мариупольском аэропорту в новогоднюю ночь20:40
- На донбасском фронте подразделения ВСУ готовы к ухудшению погодных условий20:37
- В Краматорске пройдет «Парад рождественских звезд»20:26
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские19:55
- Dell выпустила первый в мире "беспроводной" ноутбук10:30
- «Первый его крик никто так и не услышал»: в роддоме Киева развернулась драма10:18
- Honda представила мотоцикл-«неваляшку» (ВИДЕО)10:10
- Погодные ужасы в Украине: снежные бури и дома без света10:02
- Китайцы с помощью одеял «спасли» дорогу от непогоды09:48
- США, Россия и Китай хотят создать армию «железных людей»09:35
- В 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов09:15
- Субсидия в пролете: когда украинцам могут отказать в помощи09:09
- «Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною08:57
- Россияне занервничали из-за «подруги из Киева» в окружении Трампа08:49
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"
- Почему Россия не вернет Донбасс Украине
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»