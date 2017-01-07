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У Вакарчука пресекли попытку раздуть «российский» скандал

07.01.2017 10:42
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У Вакарчука пресекли попытку раздуть «российский» скандал

В пресс-службе коллектива "Океан Ельзи" прокомментировали скандал, причиной которого стали якобы российские организаторы концертов культовой украинской группы в Европе.

По словам лиц, представляющих коллектив, распространители билетов не всегда выступают организаторами шоу.

"Единственным организатором концерта "Океан Ельзи" в Амстердаме (как и в Австралии, США, Париже, Лондоне) является компания Susy Production. Не путайте, пожалуйста, с распространителями билетов. Вам совсем не обязательно их покупать через человека, которому не доверяете", - рассказали Обозревателю в пресс-службе коллектива.

За деталями к организаторам концертов обратился и Александр Снидалов, автор поста в Facebook, который первым обратил внимание на процесс организации и сообщил об этом в сети.

"Есть уточнения информации. Вышел на связь организатор концерта "ОЕ" - это компания Susy Production. Они приняли во внимание замечания украинского общества и работают над ними", - обновил информацию Снидалов.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, Вакарчук, скандал
 
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