У Вакарчука пресекли попытку раздуть «российский» скандал

В пресс-службе коллектива "Океан Ельзи" прокомментировали скандал, причиной которого стали якобы российские организаторы концертов культовой украинской группы в Европе.

По словам лиц, представляющих коллектив, распространители билетов не всегда выступают организаторами шоу.

"Единственным организатором концерта "Океан Ельзи" в Амстердаме (как и в Австралии, США, Париже, Лондоне) является компания Susy Production. Не путайте, пожалуйста, с распространителями билетов. Вам совсем не обязательно их покупать через человека, которому не доверяете", - рассказали Обозревателю в пресс-службе коллектива.

За деталями к организаторам концертов обратился и Александр Снидалов, автор поста в Facebook, который первым обратил внимание на процесс организации и сообщил об этом в сети.