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В 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов
Государственная служба статистики Украины обнародовала накануне свой экспресс-выпуск, в котором говорится о том, что в 2015 году инфляция в нашей стране превысила 44 процента, в 2016 году она была значительно ниже – на уровне 12,4 процентов, информирует replyua.net.
В публикации Госстата сообщается, что в декабре 2016 года цены на потребительском рынке по сравнению с ноябрем 2016 года выросли почти на один процент, а по итогам всего прошлого года – на 12,4 процента. Уровень инфляции в 2016 году полностью совпал с ранее опубликованным прогнозом Нацбанка. Нужно отметить, что в 2015 году инфляция в Украине была самой высокой, начиная с 1995 года. Больше двадцати лет назад цены выросли на 181 процент, а вот в 2008 году, когда начался мировой экономический кризис, инфляция в нашей стране достигала 22,3 процентов.
Чуть выше она была в 2014 году, когда Крым присоединился к России и начались военные действия на востоке Украины, - 24,9 процентов. По прогнозам Национального банка Украины, в текущем 2017 году уровень инфляции в стране не должен превысить восьми процентов.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, погода, Рождество
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