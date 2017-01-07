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В Одесской области тысячи людей остались без света

07.01.2017 19:05
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В Одесской области тысячи людей остались без света

В Одесской области из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов. По информации ГСЧС, они расположены в Арцызском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Котовском, Ширяевском, Белгород-Днестровском и Ивановском районах области.

"Для восстановления энергоснабжения задействовано 68 единиц техники и 170 работников", – отметили спасатели.

Кроме того, на территории области развернуто 47 пунктов обогрева. Здесь уже предоставили помощь для 189 человек.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Одесса, свет, Одесская область
 
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