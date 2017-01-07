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В Турции с ужасом вспоминают о киевском «Динамо»

07.01.2017 12:25
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В Турции с ужасом вспоминают о киевском «Динамо»

Президент стамбульского "Бешикташа" Фикрет Орман с трудом пережил разгромное поражение команды в Киев от "Динамо". По его словам, матч Лиги чемпионов, который завершился рекордной победой украинцев в турнире, можно сравнить с попыткой госпереповота в Турции.

"Поражение от "Динамо" со счетом 0:6 стало настоящим позором для "Бешикташа", всего турецкого спорта и Турции так же, как и события, случившиеся 15 июля прошлого года. Во время матча в Киеве я сказал своему другу: "Нас убивают", – приводит слова Ормана Динамомания.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Турция
 
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