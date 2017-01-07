Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение

07.01.2017 22:25

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.

В Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал глава Генштаба Виктор Муженко.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.

Источник: segodnya.ua.



