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Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение

07.01.2017 22:25
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Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.

В Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал глава Генштаба Виктор Муженко.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.

 

Источник: segodnya.ua.




Теги: Украина, Донбасс, Генштаб, офицеры
 
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