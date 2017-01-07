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Водителям на заметку: как завести замерзшее авто
Сейчас в Украине разгулялась настоящая зима с сильными морозами, снегопадами и шквальным ветром. При таких погодных условиях бывает очень трудно завести автомобиль, поэтому многие автомобилисты отказываются от своих планов, а некоторые просто пересаживаются на общественный транспорт.
Но что делать, когда просто необходимо воспользоваться своим автомобилем, а он не заводится на морозе? Бежать за помощью к соседу, чтобы “прикурить” от аккумулятора его авто? Возможно наши порадо помогут обойтись без этого.
Прежде всего – следите за прогнозами погоды. Лучший способ уберечь автомобиль от сильных морозов – подготовиться к ним. Проверьте заряд аккумулятора, исправность генератора и свечей зажигания.
Бензобак должен быть заполнен минимум на четверть. Помните, чем меньше в баке топлива, тем больше в нем конденсата, а он не позволяет двигателю быстро завестись. Заправляйте авто специальным топливом, предназначенным для сильных морозов.
Аккумуляторы быстро теряют заряд на холоде, поэтому, если есть возможность, в экстремальные холода забирайте его домой, в тепло.
Автомобиль не должен долго простаивать. Чем больше он остывает, тем больше вероятность, что он не заведется. Если двигатель не заводится, не крутите стартер дольше 15 секунд.
Если автомобиль имеет механическую коробку передач, нажмите на сцепление, когда заводите авто. Двигатель будет отсоединен от трансмиссии, и ему будет проще завестись.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс, авто, водитель, мороз
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