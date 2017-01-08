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"Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог

08.01.2017 15:08
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"Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог

По мнению российского политолога Станислава Белковского, фабрика "Roshen" Президента Украины Петра Порошенко на территории России, страны-агрессора, говорит о том, что он готов воевать за интересы Украины в той мере, в которой они совпадают с его целями.
Об этом передает МИР со ссылкой на Гордон.
"Фабрика "Roshen" в Липецке, принадлежащая Петру Порошенко, которая платит налоги по российским законам - это синагога в Освенциме (фашистском концентрационном лагере в Освенциме, Польша - МИР). Если ты объявляешь какую-то страну агрессором и врагом своей страны, наверное, ты не должен владеть собственностью на территории агрессора", - пояснил он.
По мнению политолога, Петр Порошенко показал, что он не собирается воевать за интересы Украины.
"Он готов воевать за свои интересы и интересы Украины в той мере, в которой эти интересы совпадают", - подчеркнул Станислав Белковский.
Напомним, во время своей избирательной кампании в 2014 году Петр Порошенко пообещал продать компанию "Roshen", если станет президентом.

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Теги: Донбасс, Липецк, фабрика, Порошенко
 
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